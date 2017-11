Cavaliers met James pas in verlenging langs Clippers

Sneeuwval Skeletonsters Bos en Le Conté moeten geduld hebben

17 november De tweede wereldbekerwedstrijd skeleton in Park City is verschoven naar morgen. Door hevige sneeuwval in het Amerikaanse wintersportoord moest de wedstrijdleiding de races vandaag annuleren. Namens Nederland doen Kimberley Bos en Joska Le Conté mee in Park City.