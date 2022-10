Charles van Commenée spant kort geding aan na beschuldigingen over schildkliermedicijn

Van Commenée heeft aan Van Diepen gevraagd of die tegen NRC en Trouw had gezegd dat de voormalige hoofdcoach hem of anderen ooit schildklierhormoon of enig ander dubieus middel had aangeboden en of Van Commenée hem of anderen ooit tot het gebruik hiervan heeft aangezet of aangespoord. Daarop wilde de atleet geen antwoord geven. ,,Met de verdachtmaking maakt Tony alle prestaties van atleten die met of onder mij hebben gewerkt verdacht”, zegt Van Commenée.