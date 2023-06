Chelsey Heijnen ondanks puinhoop in boksen gefocust op Spelen: ‘Het is wel mijn leven waar het over gaat’

Marc Márquez ondanks crashes en gebroken vinger ‘gewoon’ te bewonderen bij TT van Assen

De Spanjaard Marc Márquez is komend weekeinde gewoon te bewonderen bij de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP meldde via zijn team Repsol Honda dat hij hersteld is van de crashes die hij afgelopen weekeinde maakte tijden de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. Ook de vinger die hij brak vormt geen beletsel om te racen.