Cheptegei loopt in Monaco nieuw wereldrecord op 5 kilometer

Kipruto had die tijd (13.18) vorige maand eveneens gelopen in Valencia. Toen als tussentijd op een 10 kilometer die hij afsloot met een wereldrecord. Daarmee liep hij destijds een toptijd op de 10 kilometer van Cheptegei uit de boeken. ,,Ik had een tijd onder de 13 minuten in gedachten”, vertelde Cheptegei in Monaco.



,,Toen mijn benen goed voelden besloot ik er vol voor te gaan. Om dan een record zo veel scherper te stellen maakt me heel gelukkig. Het is een hele goede eerste test voor dit seizoen.” Cheptegei veroverde afgelopen jaar bij de WK atletiek in Doha de titel op de 10.000 meter.