China maatje te groot voor Oranje

WK in JapanDe inzet was laag, nadat de Nederlandse volleybalsters zich gisteren al wisten te plaatsen voor de laatste vier op het WK. De wedstrijd tegen China, die Nederland verloor met 1-3 maakt dat de speelsters van bondscoach Jamie Morrison vrijdag zullen spelen tegen grootmacht Servië, het team waar Nederland een jaar geleden nog de EK-finale van verloor: 23-25, 25-13, 25-18 en 25-17.

Door Lisette van der Geest



Het was geen thriller, het eindresultaat was niet cruciaal en de Chinese volleybalsters lieten Nederland vanavond op het WK zien waarom zij de regerend olympisch kampioen zijn. De mooiste strijd zat dinsdagavond in het begin. In de Japanse hal van Nagoya met tien Oranjesupporters en enkele honderden Chinezen op de tribune begon Nederland voortvarend en won vervolgens de set met 25-23. De teams waren aan elkaar gewaagd, wat alleen al bleek uit de soms lange rally’s.

Bondscoach Morrison startte de wedstrijd tegen China met zijn vaste basisspeelsters. Na de winst op de VS een dag geleden liet hij weten: ,,Basisspeelsters rust gunnen door ze niet op te stellen is een optie. Maar wij zijn na de wedstrijd tegen China twee dagen vrij. Dat is anders dan bij het WK van de mannen, zij hadden nul dagen.”



Het belang van de wedstrijd was op voorhand twijfelachtig. Alle vier teams uit de Final Six die vandaag nog in actie kwamen voor hun laatste wedstrijd in de derde ronde waren al verzekerd van de volgende ronde, een plaats bij de laatste vier. Wat vandaag nog telde was de eer en de poulewinst. Dat laatste bepaalt welke landen elkaar vrijdag als eerste treffen; de winnaar neemt het op tegen de nummer twee uit de andere poule. Eerder op de dag sloot Servië de poule als winnaar af door met 3-1 Italië te verslaan.

Nederland zou voor de winst spelen, zo liet Morrison weten, ongeacht de uitslag eerder op de dag. Maar de voorsprong en overtuiging die Nederland in de eerste set tentoonstelde was in de tweede set verdwenen. China, de regerend olympisch kampioen, nam al snel een grote voorsprong en won uiteindelijk met duidelijke cijfers: 13-25. Ook in de derde set was het China dat vanaf het begin de leiding nam en nooit meer uit handen gaf, al gaf Nederland meer partij (18-25).

,,China leunt heel erg op één speelster", zei Maret Balkestein – Grothues vooaf. Die ene speelster is de 198 centimeter lange Zhu Ting, ploeggenote van Sloetjes bij het Turkse Vakifbank. Zhu wordt vaak genoemd als beste volleybalster ter wereld, ook Sloetjes beschreef haar zo. ,,Zij kan het verschil maken op het moment dat het moet", zei Sloetjes vooraf. ,,Wij hebben niet echt de luxe dat er één speelster is waar we op kunnen leunen, dat één de verantwoordelijkheid draagt. Wij doen het met het hele team." Al maakte Sloetjes deze opmerking voor het toernooi, voor haar indrukwekkende optreden tegen de VS gisteren, waar ze 38 punten noteerde.

Maar tegen de sterke Chinezen wist Sloetjes niet zo te domineren als een dag eerder. Ook de vierde en laatste set ging naar China, met 17-25. En daardoor mag Nederland zich opmaken voor een confrontatie met Servië.

Direct na de winst op de VS gisteren zei Morrison: ,,Het lijkt een gewoonte te worden om historie te schrijven. Eerst de laatste zes, nu de Final Four. Maar we zijn nog niet klaar. We willen meer. We hebben nog wat te doen.” Die opmerking sloeg niet op de wedstrijd van vandaag tegen China, ook niet op de treinreis van Nagoya naar Yokohama, morgen rond het middaguur. Wel op de strijd om een finaleplaats vrijdag en het daaropvolgende duel om de verdeling van de medailles!