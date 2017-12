Chumo en Munanu sterksten in Montferland Run

Chumo bleef over vijftien kilometer met 43.23 zijn landgenoten Alfred Barkach en Noah Kipkemboi nipt voor. Daniel Wanjiru, de winnaar van de marathon van Londen dit jaar en van de marathon van Amsterdam in 2016, werd met 43.34 vierde.

Munanu was met overmacht de beste bij de vrouwen in Gelderland. Met haar 49.08 was ze meer dan een minuut sneller dan Stella Chesang uit Oeganda (50.27). Ruth van der Meijden eindigde als derde in 51.55.