Cink wint eerste PGA-toernooi van nieuwe seizoen

Video Titelverde­di­ger Raptors op rand van uitschake­ling, zege LA Clippers

8 september Toronto Raptors staat op de rand van uitschakeling in de play-offs van de NBA. Bij nog één nederlaag sluit het boek voor de titelverdediger uit Canada. Boston Celtics won met ruime cijfers (111-89) en leidt in de halve finale in de best-of-seven serie in de Eastern Conference met 3-2.