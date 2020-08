Circuit Zandvoort blijkt een unieke locatie voor NK inlineskaten: ‘Echt heel vet’

Nederland­se titel voor beachvol­ley­bal­duo Schoon/Stam

23 augustus Raïsa Schoon en Katja Stam hebben bij de NK beachvolleybal in Scheveningen de titel veroverd. Het als derde geplaatste duo versloeg in de finale het koppel Sanne Keizer/Madelein Meppelink in drie sets: 19-21, 21-17 en 17-15. Keizer en Meppelink voerden de plaatsingslijst aan.