Cleveland Cavaliers ziet coach vertrekken: ‘Negen maanden alles gegeven’

Beilein ondertekende vorig jaar een contract voor vijf seizoenen bij de Cavaliers. Hij werkte daarvoor geruime tijd bij universiteitsteams. ,,Ik heb negen maanden lang alles gegeven, maar ik heb na lang nadenken besloten dat het beter is als ik een stap terugdoe", aldus Beilein, die wel in een andere rol verdergaat bij de basketbalclub uit Cleveland. De Cavaliers veroverden in 2016 met LeBron James in de ploeg hun eerste NBA-titel en stonden in 2015, 2017 en 2018 in de finale. Na het vertrek van James naar Los Angeles Lakers viel de ploeg echter ver terug.



Cleveland Cavaliers is de tweede club dit seizoen die van coach wisselt. In december werd David Fizdale ontslagen bij New York Knicks.