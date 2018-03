Club Brugge wint met 4 Nederlanders in de basis

Na iets meer dan een half uur had Anderlecht al drie keer gescoord, dankzij Ryota Morioka en twee keer Lukasz Teodorczyk. Marvin Baudry trof in die fase het doel voor Zulte Waregem. In het tweede deel scoorde alleen Ivan Saponjic nog, voor Waregem.



Club Brugge kwam in de 52ste minuut op voorsprong door Abdoulay Diaby. Tien minuten later maakte Jovan Stojanovic uit een strafschop 1-1. Op aangeven van Ruud Vormer zorgde Anthony Limbombe voor de 2-1.



Bij Brugge stonden (doelman) Kenneth Vermeer, Stefano Denswil, Ruud Vormer en Jordy Clasie in de basis. Clasie werd in de 68ste minuut vervangen.