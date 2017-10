Coach Girardi vertrekt na 10 jaar bij Yankees

Dit seizoen verloor de ploeg van Girardi (53) in de laatste serie play-offs voor de eindstrijd van Houston Astros (3-4 in best-of-seven). De Amerikaanse topcoach haalde met de Yankees in zes seizoenen de nacompetitie in de Major League. Zijn laatste contract, voor vier jaar, was in New York goed voor een bedrag van 16 miljoen dollar (circa 13,5 miljoen euro).