Coleman scherpt wereldrecord 60 meter indoor verder aan

Atletiekunie rekent op WK-deelname Hassan

18 februari Sifan Hassan ontbrak dit weekeinde op de NK indooratletiek, maar zij zal wel meedoen aan de WK indoor begin maart in Birmingham. Het is nog niet bekend of ze daar haar wereldtitel verdedigt op de 1500 meter of uitkomt op de 3000 meter. Dat zei technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.