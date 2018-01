Coleman verbetert wereldrecord op 60 meter indoor

Hij deed dit bij een wedstrijd in South Carolina in een tijd van 6,37 seconden. Dat is tweehonderdste sneller dan het oude record van Maurice Greene, dat hij in 1998 en liep en in 2001 nog eens evenaarde.



Coleman won vorig jaar al zilver op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. Hij moest het in die wedstrijd alleen afleggen tegen winnaar Justin Gatlin, maar hij bleef Usain Bolt voor.



,,Een goede start van mijn carrière'', aldus Coleman op Twitter. De 21-jarige atleet is bezig aan zijn eerste seizoen als professional. Zijn coach Tim Hall was onder de indruk. ,,Dit was zijn seizoensopening. Hier hadden we totaal geen rekening mee gehouden. Alles kwam vandaag samen.''