Collin Veijer pakt na zware crash in kwalificatie Moto3 toch een WK-punt

Met video'sCollin Veijer heeft in de Grote Prijs van Frankrijk weer een WK-punt gepakt in de Moto3. De 18-jarige motorcoureur kwam als vijftiende over de finish op het circuit van Le Mans. Veijer was een dag eerder tijdens de kwalificatie hard gecrasht (zie de beelden hierboven), maar kreeg na een medische check toestemming om te racen.

De ‘rookie’ (nieuwkomer) in de Moto3 verloor tijdens het eerste deel van de kwalificatie de controle over zijn motor en werd van zijn Husqvarna-machine afgegooid. Veijer maakte een salto door de lucht en landde hard op zijn rug op het asfalt.

Volledig scherm Collin Veijer op archiefbeeld. Hij racet in de Moto3-klasse. © ANP / EPA

Veijer schoof daarna met zijn motor de grindbak in. Hij hield geen fysieke schade over aan de crash.



Veijer startte vanaf de negentiende plek en wist in de race over twintig rondes op te rukken naar de vijftiende plaats. Hij staat na vijf grands prix op acht punten. De Spanjaard Daniel Holgado pakte de winst en verstevigde de leiding in het WK-klassement.



Bekijk hier de finish van de Moto3-race:

(tekst gaat verder onder de video)

Moto2

In de Moto2 eindigden Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh buiten de punten. Bendsneyder werd achttiende, Van den Goorbergh twintigste. De race lag een tijdje stil na een zware crash van drie coureurs.



De Italiaan Tony Arbolino reed daarna naar de zege en nam ook alleen de leiding in de strijd om de wereldtitel. Arbolino heeft nu 99 punten, zijn Spaanse concurrent Pedro Acosta belandde in de grindbak en bleef op 74 punten staan.

Volledig scherm Marco Bezzecchi. © REUTERS

Bezzecchi wint duizendste MotoGP-race

De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft de duizendste grand prix in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 24-jarige coureur uit het Ducati-team van Valentino Rossi (Mooney VR46 Racing) won op het circuit van Le Mans de Grote Prijs van Frankrijk en boekte zo zijn tweede zege van dit seizoen. Wereldkampioen Francesco Bagnaia, die van poleposition was vertrokken, viel al vroeg uit na een botsing met de Spanjaard Maverick Viñales.



Marc Márquez stevende bij zijn rentree af op de tweede plaats, maar de Spanjaard schoof met nog anderhalve ronde te gaan de grindbak in. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP had in de openingsrace in Portugal een gebroken duim opgelopen en miste de daaropvolgende drie grands prix. Bezzecchi verkleinde in het WK-klassement zijn achterstand op de leidende Bagnaia tot één punt (94-93).

Recordaantal bezoekers bij duizendste grand prix MotoGP

De duizendste grand prix in de MotoGP heeft een recordaantal bezoekers getrokken. De organisatie maakte bekend dat dit weekeinde in totaal maar liefst 278.805 motorsportfans naar het circuit van Le Mans zijn gekomen voor de Grote Prijs van Frankrijk.



Op tv-beelden was te zien dat zondag een groot aantal toeschouwers op de motor naar Le Mans is gereden. Op de parkeerplaatsen stonden tientallen rijen motoren. Volledig scherm Fans bij de Moto GP in Le Mans. © ANP / EPA ,,Het hele weekeinde is de sfeer hier in Le Mans al ongelooflijk”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van promotor Dorna Sports. ,,We wisten dus dat er veel bezoekers zouden zijn. Maar meer dan een kwart miljoen mensen, een record, is wel heel speciaal. Deze mensen maken dit echt een historische dag in de MotoGP. En dat bij de duizendste grand prix voor het WK.”

Bekijk hier al onze sportvideo's