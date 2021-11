Column Thijs Zonneveld | Jeffrey Herlings ging wereldkampioen worden en iedereen mocht het weten

Onderzoek naar vermeend seksueel wangedrag ex-coach Dafne Schippers: ‘Geen klachten op Papendal’

Atletiektrainer en voormalig bondscoach Rana Reider wordt in verband gebracht met mogelijk seksueel wangedrag. Een onderzoek is gestart op basis van meerdere beschuldigingen uit de sportwereld, meldt The Guardian. De Amerikaan was tussen 2014 en 2018 werkzaam bij de Atletiekunie als sprintcoach van onder anderen Dafne Schippers. In zijn periode in Nederland zijn geen klachten binnengekomen, zegt technisch directeur Ad Roskam.

