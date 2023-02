Column Thijs Zonneveld | Sommige records zijn onbreekbaar, tot ze gebroken worden

Sanne in ’t Hof uit Schalkhaar weet dat wereldti­tel mogelijk is: ‘Je rijdt niet zomaar beste seizoens­tijd’

Ze reed dit seizoen de snelste tijd op de 5.000 meter. Niet zo raar dus dat Sanne in ’t Hof een van de kanshebbers is voor de wereldtitel. Maar dan moet de schaatsster uit Schalkhaar (25) zich dit weekeinde tijdens de NK afstanden in Heerenveen eerst nog wel even plaatsen. ,,Ik heb vaak genoeg laten zien dat ik het kan.”

4 februari