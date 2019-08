Comeback van Herlings gepland op 1 september in Bielstein

Herlings brak op 16 juni tijdens de GP van Letland voor de 2e keer dit jaar zijn rechtervoet. De regerend wereldkampioen verspeelde daarmee zijn laatste theoretische kans op titelprolongatie. Voor de KTM-rijder uit Oploo resteert dit rampjaar nog een doel: het WK voor landenteams op 29 september op het TT Circuit van Assen. Dat is uitgerekend de baan waarop hij vorig jaar zijn wereldtitel in de MXGP-klasse veiligstelde.

Turkije en China

Herlings speelde met de gedachte om in Mol al zijn rentree te maken, maar zag daar alsnog vanaf. Tussen 1 september en de MX of Nations in Assen staan nog 2 GP's op de agenda, in Turkije en China. De dagzeges op de Keiheuvel in Mol gingen naar Glenn Coldenhoff (500cc) en Calvin Vlaanderen (MX2).