Comenentia slingert kogel naar record

Derde verlies Cleveland Briljante Durant brengt Warriors dicht bij titelpro­lon­ga­tie

7:36 Thuis zou alles anders worden, zo hoopte sterspeler LeBron James van de Cavaliers. Maar ook in de thuishal in Cleveland slaagde zijn ploeg er in de derde wedstrijd van de NBA-finale opnieuw niet in om Golden State Warriors te bedwingen. Het werd 110-102.