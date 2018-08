Concurrentie komt in Bulgarije niet eens in de buurt van Herlings

Rolstoel­bas­ket­bal­sters schrijven geschiede­nis met goud op WK

25 augustus De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben geschiedenis geschreven door goud te winnen bij het wereldkampioenschap in Hamburg. Oranje, dat vier jaar geleden nog brons veroverde bij het WK, was in de finale met 56-40 te sterk voor Groot-Brittannië. Het was de tweede keer dat de 'Angels' in Hamburg van de Britse vrouwen wonnen. In de groepsfase werd het 66-41.