Contractbreuk kost schipper Tienpont Volvo Ocean Race

AkzoNobel wil op zeer korte termijn een nieuwe schipper aanstellen. Zaterdag staat de eerste havenrace op het programma, in de baai van de Spaanse stad Alicante. AkzoNobel debuteert dit jaar met een eigen zeiljacht in de Volvo Ocean Race, de tocht over de wereld die zo'n acht maanden duurt. De eerste etappe begint volgende week zaterdag en gaat van Alicante naar Lissabon. De finish van de race is eind juni in Den Haag.