Corona slaat toe in handbalploeg: Dennis Schellekens en Iso Sluijters testen positief

Dynamo-spe­ler Sjors Tijhuis voelt zich voor het eerst sinds lange tijd weer fris in het hoofd

Voor Dynamo-speler Sjors Tijhuis (22) is 2022 goed begonnen. Na een afwezigheid van meer dan een jaar wegens een slepende blessure maakte hij zaterdagavond tegen Topvolleybal Limburg zijn langverwachte rentree. Niet onverdienstelijk overigens, want naast de 3-0 winst (25-21, 25-17, 25-20), was Tijhuis zowel aanvallend als ook verdedigend aardig op dreef.

16 januari