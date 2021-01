Crash Ten Brinke op 40 kilometer van finish, Price boekt tweede etappezege in Dakar Rally

De Australische motorrijder Toby Price heeft in de derde etappe van de Dakar Rally zijn tweede dagsucces geboekt. De tweevoudig winnaar van de woestijnrally was op zijn KTM de snelste in een proef over 403 kilometer rond Wadi Ad-Dawasir in Saudi-Arabië.



Hij had een kleine voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) zette de derde tijd neer. De Spanjaard Joan Barreda (Honda), winnaar van de tweede etappe, verloor veel tijd in de proef die over de nodige woeste zandduinen voerde, maar ook snelle en technische trajecten kende. Hij verspeelde de leiding in het algemeen klassement. Ook de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), de winnaar van de rally in 2020, kwam op ruime achterstand binnen.



De Amerikaan Skyler Howes (KTM), die als vierde finishte in de etappe, is de nieuwe nummer 1 in de stand. Hij heeft 33 seconden voorsprong op Benavides. Price klom naar de vierde plek op 1.52 van Howes.



De Nederlanders Paul Spierings en Olaf Harmsen doen het nog niet heel goed. Spierings staat na drie dagen op plek 34, Harmsen op plek 79.