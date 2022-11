Cricketer Sri Lanka tijdens WK opgepakt wegens aanranding en bijna wurgen vrouw

Australische media vochten met succes het verbod van een rechter aan om geen details van de zaak te openbaren. Ze brachten naar buiten dat er vier aanklachten tegen Gunathilaka liggen. Hij zou de vrouw ook bijna hebben gewurgd. Ze moest een hersenscan ondergaan om te beoordelen of er hersenschade was.

De cricketer was in contact gekomen met de vrouw via een dating-app. Ze spraken met elkaar af op 2 november in een bar bij het Opera House in Sydney en gingen vervolgens naar de woning van de vrouw. Daar zou de batsman zich met geweld hebben opgedrongen aan de vrouw. De cricketbond van Sri Lanka heeft Gunathilaka per direct geschorst.