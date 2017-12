Cross na zinderende partij naar halve finale

De Brit leek tegen de Belg Dimitri Van den Bergh op een vrij gemakkelijke zege af te stevenen, maar hij gaf de partij nog bijna uit handen. Van den Bergh werkte zich terug van een achterstand van 4-1 tot 4-4. In de beslissende negende set liet de Belg kansen liggen, waarna Cross toesloeg: 5-4.



In de halve eindstrijd speelt Cross, bijgenaamd The Voltage, tegen of Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld die begin van de avond in actie komen.



Cross kwam tot gemiddeld 98.60, Van den Bergh scoorde 98.33.



Eerder op de dag bereikte Jamie Lewis de laatste vier. De Welshman treft in de halve eindstrijd zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor uit Engeland of de als derde geplaatste Schot Gary Anderson.



Uitslagen kwartfinales (best of 9 sets)

Van den Bergh - Cross 4-5

J. Lewis - D. Webster 5-0