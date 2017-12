Cross schakelt Van Gerwen uit na zinderende halve finale

De 28-jarige Van Gerwen miste maar liefst zes pijlen om de halve eindstrijd in zijn voordeel te beslissen. Rob Cross benutte de derde kans die hij kreeg om te winnen. Dat gebeurde in de tiebreak bij een stand van 5-5 in sets en 5-5 in legs. De 57-jarige Taylor vervolgde zijn jacht op een zeventiende wereldtitel met een ruime zege op Jamie Lewis (6-1), de darter uit Wales die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.



Van Gerwen, de wereldkampioen van 2014 en 2017, was in zijn voorgaande wedstrijden tegen Gerwyn Price en Raymond van Barneveld kwetsbaar. Hij won toen ook omdat zijn tegenstanders niet profiteerden van de kansen die hij weggaf. Met Cross trof hij wel een tegenstander die boven zichzelf uitsteeg. De 27-jarige Engelsman gooide op cruciale momenten scores van 161 en 121 met drie pijlen uit.



Van Gerwen liep voortdurend achter de 27-jarige Brit aan maar leek de basis voor een zege te leggen in de negende set, die hij na een achterstand van 0-2 in legs alsnog won. De Brabander nam een voorsprong van 5-4 maar verzuimde de wedstrijd vervolgens uit te gooien. Ook in de tiebreak kreeg Van Gerwen kansen. Hij miste maar liefst zes pijlen om de krachtmeting te beslissen. Zo gaf hij Cross, die debuteert op het WK, alsnog de gelegenheid om de mooiste zege uit zijn loopbaan te boeken.