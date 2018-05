Crutchlow in baanrecord naar pole in Jerez

WK-leider Andrea Dovizioso begint vanaf de achtste plaats aan de Grand Prix van Spanje. De Italiaan was op zijn Ducati bijna vier tienden langzamer dan Crutchlow. Wereldkampioen Marc Márquez, die in het WK na drie races één punt achterstand heeft op Dovizioso, kwalificeerde zich als vijfde. Valentino Rossi kwam niet verder dan de tiende tijd. De 39-jarige Italiaan, in het bezit van negen wereldtitels, gaf ruim zes tienden toe.

In de Moto2 kwam Bo Bendsneyder niet verder dan de 23ste plek. De negentienjarige Rotterdammer was bijna 1,2 seconde langzamer dan de Italiaan Lorenzo Baldassarri, die op zijn Kalex de eerste startplaats veroverde. ,,Het was een moeilijke dag'', zei Bendsneyder. ,,Hopelijk kunnen we in de race wat plekken winnen. Ik zal hard moeten vechten om punten te pakken.''