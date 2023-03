Curieuze dopingsmoes: op EPO betrapte Nieuw-Zeelander beschuldigt artsen die coronavaccinatie gaven

Zane Robertson, Nieuw-Zeelands recordhouder op de halve marathon (59.47) en marathon (2.08.19) én voormalig recordhouder op de 10.000 meter (27.33.67), is door het Nieuw-Zeelandse sporttribunaal voor acht jaar geschorst. Hij testte positief op EPO, al was dat niet zijn eigen schuld, zo beweert hij in een opvallende verklaring.

De Nieuw-Zeelander Robertson trok als 17-jarige samen met tweelingbroer Jake naar Kenia om zo te proberen 's wereld beste langeafstandsloper te worden. Afgelopen februari ging hij op 33-jarige leeftijd met pensioen, maar niet vrijwillig. Dat blijkt nu. Hij werd tijdens de Great Manchester Run in mei 2022 positief getest op EPO, waarna hij ook nog eens valse documentatie aanleverde ter verdediging.

Robertson ontkende de aanwezigheid van EPO in zijn lichaam overigens niet. In plaats daarvan gaf hij een medische instelling in Kenia de schuld. De Nieuw-Zeelander stelde dat hij voor een coronavaccinatie naar de instelling ging, maar dat hij in plaats daarvan EPO toegediend had gekregen. Hij leverde ook documentatie in ter verdediging, maar onderzoekers stelden vast dat deze documentatie niet klopte.

De vice-president van de medische instelling in Kenia kwam bovendien met een verklaring: ,,De heer Robertson kreeg geen EPO toegediend, hij bezocht onze faciliteit niet op de vermeende datum en de medische notities die de heer Robertson heeft aangeleverd werden niet verstrekt door ons. Bovendien komt het patiëntnummer op de documentatie niet overeen met dat van meneer Robertson", zo klinkt het. Ook de twee artsen die Robertson geholpen zouden hebben, zouden volgens de vice-president slechts laboratoriummedewerkers zijn, van wie er eentje überhaupt niet aan het werk was op de datum dat Robertson de instelling bezocht zou hebben.

Nick Paterson, namens antidopingautoreit Drug Free Sport New Zealand, stelt dat de zaak een mooi voorbeeld is van de samenwerking tussen verschillende antidopingautoriteiten in de wereld. ,,Waar de sporters zich ook bevinden, onze wereldwijde partnerschappen stellen ons in staat om samen te werken en doping op te sporen.”

Robertson, die 36ste werd bij de marathon op de laatste Olympische Zomerspelen in Tokio, uitte eerder in Nieuw-Zeelandse media nog zijn frustratie over het gebruik van doping in de sport en specifiek in Kenia: ,,Het is verontrustend dat ik deze dingen voor mijn ogen zie gebeuren, maar dat er niets tegen gedaan wordt. Iedereen gaat maar gewoon door met racen.”