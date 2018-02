Wow! Het goud van Suzanne Schulting via Radio 1

Afsluiting

Wie in Nederland de gouden race van shorttrackster Suzanne Schulting op de 1000 meter meegekregen heeft, is getuige geweest van sporthistorie. Of het nou op televisie, via internet of via de radio was, het was een prachtig moment. Op tv was het commentaar mooi, maar op Radio 1 misschien nog wel mooier. Commentator Sebastiaan Timmerman was getuige van het goud.