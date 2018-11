Curlingers blijven verliezen op EK

Nederland, aangevoerd door skip Jaap van Dorp, staat na zes speelronden op de tiende en laatste plaats. De eerste zeven landen van de eindstand kwalificeren zich voor het wereldkampioenschap, dat in het voorjaar in Canada plaatsvindt. De nummers acht en negen kunnen zich, via een extra kwalificatietoernooi in Nieuw-Zeeland in januari, ook nog voor de mondiale titelstrijd plaatsen.



Oranje speelt later op dinsdag tegen lijstaanvoerder Zweden. Woensdag en donderdag zijn de laatste twee duels, tegen directe concurrenten Polen en Finland. Die twee landen wonnen op het EK tot dusverre één keer.