Curry raakt opnieuw geblesseerd

Curry keerde in de wedstrijd tegen Atlanta Hawks terug van een enkelblessure, die hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. Hij was aardig op dreef met 29 punten en met name door zijn scores in het derde kwart bogen de Warriors een achterstand van 60-53 om in een voorsprong van 66-64. De regerend NBA-kampioen wist na het uitvallen van Curry de overhand te houden en won het duel in Oakland met 106-94.