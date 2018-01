Curry toont klasse in topper tegen Celtics, mijlpaal voor Anthony

Voor de Warriors, koploper in de Western Conference, was het dit seizoen de veertigste zege in vijftig wedstrijden. Boston, de nummer één van de Eastern Conference, verloor voor de vijftiende keer in vijftig duels.

Carmelo Anthony van Oklahoma City Thunder werd zaterdagavond de 21e speler in de NBA-historie met ten minste 25.000 punten achter zijn naam. Hij bereikte de mijlpaal tijdens de overwinning van zijn team bij Detroit Pistons (108-121). De 33-jarige Anthony, sinds 2003 actief in de NBA, beëindigde de partij met 21 punten achter zijn naam, tien minder dan ploeggenoot Russell Westbrook.

Anthony is de derde speler, na Dirk Nowitzki en LeBron James, die met een persoonlijk totaal van ten minste 25.000 punten in de huidige NBA nog actief is.