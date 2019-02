Dafne Schippers derde in Düsseldorf

video Wereldkam­pi­oen Thomas Krol gehuldigd in Deventer: ‘Ik vind het heel speciaal’

10:37 Wereldkampioen Thomas Krol (26) is vandaag gehuldigd in zijn geboorteplaats Deventer. De winnaar van de 1500 meter tijdens het WK afstanden in Inzell kreeg een plek op de Wall of Fame op ijsbaan De Scheg, tussen vele andere wereld- en olympisch kampioenen.