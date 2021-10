Dafne Schippers is weg bij coach Bart Bennema en traint niet meer op Papendal

Door Pim Bijl



Nadat Dafne Schippers in Tokio naast een finaleplaats greep, kondigde ze geëmotioneerd al aan dat een lange break nodig was waarin ze zou gaan nadenken over hoe het verder moest. Alles lag open. Er moest iets veranderen, want zo hard werken zonder resultaat, was geen optie.

Na twee jaar tobben met zware rugproblemen, en dertien jaar topsport, was het misschien tijd voor nieuwe prikkels, nieuwe gezichten naast coach Bart Bennema. In het Olympisch Stadion zei ze: ,,Ik zal alles, maar dan ook alles uitzoeken voor een antwoord op de vraag hoe ik nog verder kan komen. En al duurt dat drie maanden, dan is dat maar zo. Ik moet nu niet aan blijven modderen, het moet wel leuk blijven.”

Niet stoppen

Nu, bijna drie maanden verder, is duidelijk dat Dafne Schippers haar carrière als atleet wil verlengen. Het mag niet hier stoppen, op 29-jarige leeftijd. Wel is ze bereid het roer rigoureus om te gooien. Ze traint momenteel niet meer op Papendal, de plaats waar ze als tiener al naartoe trok en sindsdien haar trainingsbasis was. Het is ook het einde van de intensieve samenwerking met Bart Bennema, de coach bij wie ze trainde van 2008 tot 2016 en vanaf eind november 2018 opnieuw met de hernieuwde samenwerking na een turbulente periode bij de Amerikaan Rana Reider.

Uitsluitsel waar haar toekomst dan wel ligt, wordt spoedig verwacht. Die gesprekken lopen al enige tijd. Verder staat momenteel alles bij Schippers in het teken van haar rug sterker maken. Dat doet ze onder meer door te boksen.

Met Bennema zal ze hoe dan ook contact houden. Hij is sprintbondscoach op Papendal. Ook binnen de Atletiekunie wordt benadrukt dat de deuren van Papendal altijd blijven openstaan voor een van de grootste sterren van de equipe en dat de kennis die er over haar en haar lichaam is zal worden blijven ingezet.

Hoe dan ook wil Schippers door. Schippers gaf ondanks haar moeilijke laatste jaren al voor de Spelen en ook te midden van de tranen in Japan aan dat de liefde voor de atletiek en het sprinten groot is.

