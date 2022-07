Dafne Schippers moet zich in Kortrijk afmelden voor finale 100 meter door rugklachten

WK hockey Tranen van trots bij Eva de Goede na comeback van vreselijke blessure: 'Dit doet wat met je’

Eva de Goede is met Nederland aan haar 25ste eindtoernooi begonnen. De 33-jarige middenvelder had nooit gedacht het WK te halen na haar zware knieblessure. Tijdens het volkslied rollen de tranen over haar wangen. ,,Ja, dit doet wel wat met je.”

4 juli