Dafne Schippers wil zich na moeizaam jaar bewijzen

Door Pim Bijl



Het was een huis-tuin-en-keukenongeluk in februari. Een glijpartij op de trap in haar woning. Zonder serieus letsel, zo op het eerste oog, maar de val bleek de opmaat naar langslepende fysieke problemen. Want tijdens trainingen op haar start schoot het tweemaal vol in haar rug – eerst drie dagen na de val, en vervolgens opnieuw op trainingskamp begin april.



Zo hebben de plannen van Bart Bennema en de 26-jarige Schippers om haar oude topsnelheid te hervinden, fikse vertraging opgelopen. Hun hereniging na het afscheid van coach Rana Reider is begonnen met tegenslag. ,,Ik heb heel veel trainingsarbeid gemist”, zegt Schippers, op een persconferentie in Papendal waar ook de plannen van de FBK Games van 9 juni worden gepresenteerd. Het herstel van de klachten aan haar rug duurde langer dan verwacht. ,,Ik heb in negen weken nauwelijks in het startblok kunnen zitten en maar twee pure snelheidstrainingen gedaan.”



Frustrerend voor de wereldkampioene op de 200 meter in 2015 en 2017, die zich wil bewijzen na een moeizaam 2018 zonder titel op een internationaal toernooi. ,,Een pittige tijd. Blessures horen erbij, zeggen ze altijd. Maar het is niet de leukste periode voor een topsporter.” Vanaf haar zestiende speelt af en toe haar rug op, op de Olympische Spelen in Rio haar lies, maar vaak geblesseerd is Schippers niet. Lachend: ,,Ik word oud.”