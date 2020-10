Dag vol tegenslagen voor Bouwmeester op EK

Fer­rand-Pré­vot rijdt onbedreigd naar titel op WK mountainbi­ke na uitvallen Terpstra

10 oktober Pauline Ferrand-Prévot heeft voor het tweede jaar op rij de titel veroverd bij het WK mountainbike. De Française was in het Oostenrijke Leogang een klasse apart. Ze reed vanuit de start weg bij haar concurrentes, van wie de Nederlandse Anne Terpstra al snel uitviel. De Zeeuwse gold als nummer 1 op de wereldranglijst als een van de favorieten.