Dakar Rally schrapt achtste etappe na dood motorrijder Gonçalves

Enige Iraanse winnares olympische medaille ‘naar Nederland’ gevlucht

18:47 De enige sportvrouw uit Iran die een olympische medaille heeft behaald, is haar land ontvlucht. De 21-jarige Kimia Alizadeh, die tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 brons won bij het taekwondo, heeft Iran verlaten omdat ze niet langer deel wil uitmaken van ‘huichelarij, leugens en onrechtvaardigheid’, liet ze weten via social media.