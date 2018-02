Davis haalt uit voor Pelicans

De bezoekers uit Phoenix waren scherper in de eerste helft en namen een voorsprong van 17 punten. New Orleans vocht zicht in de tweede helft voorbij de Suns, met Davis als onstuitbare topschutter. Hij was vooral trefzeker met de vrije worpen. Davis was ook in verdedigend opzicht sterk, getuige zijn 18 rebounds.

Bij Phoenix Sun was Devin Brooker de topscorer met 40 punten.



Houston Rockets, de ploeg met de beste resultaten tot nog toe in de NBA, won voor de dertiende keer op rij. Utah Jazz was slachtoffer en verloor met 96-85. James Harden, de vedette van de ploeg uit Texas, maakte 26 punten en 11 rebounds.