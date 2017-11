De Bruin twintigste in tweemansbob

Bendsneyder opnieuw enige Nederlander in WK

9 november Bo Bendsneyder is ook volgend jaar de enige Nederlandse motorracer in het wereldkampioenschap. De Rotterdammer komt in 2018 uit in de Moto2-klasse voor het team Tech 3 Racing. Zijn naam prijkt op de voorlopige startlijsten die de internationale motorsportfederatie FIM vandaag openbaarde. Dit weekeinde is in Valencia de slotrace van het WK in de MotoGP, Moto2 en Moto3.