'De FBK Games 2.0 wordt een hele show'

Eenkhoorn boekt eerste profzege in Coppi e Bartali

13:59 In de openingsetappe van de Settimana Coppi e Bartali heeft Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden woensdag zijn eerste profzege geboekt. De eerstejaars prof van LottoNL-Jumbo (21) versloeg zijn Amerikaanse medevluchter Lawson Craddock (EF Education First Cannondale) in de sprint.