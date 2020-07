De geniale comeback wordt een pijnlijke voor wereldkampioen Márquez

Spektakel bij eerste race MotoGP: Qaurtararo wint, wereldkam­pi­oen Marquez valt uit na harde crash

16:36 De eerste race van het seizoen in de MotoGP was er eentje vol spektakel. In de hitte van het Spaanse Jerez won de Fransman Fabio Qaurtararo, het betekende de eerste zege voor het satellietteam van Yamaha van de Nederlandse teammanager Wilco Zeelenberg. Een hoofdrol was er voor regerend wereldkampioen Marc Marquez.