De Goede drie maanden aan de kant met gebroken pols: EK en Spelen in gevaar

De aanvoerster van Oranje en Amsterdam viel zondagmiddag in de troostfinale van de Euro Hockey League tegen het Duitse Der Club an der Alster in het tweede kwart uit. De 32-jarige De Goede kwam in botsing met de keeper van de Duitse formatie en bleef kermend van de pijn op de grond liggen. Ze greep direct naar haar linkerpols. Begeleid door drie man werd ze in tranen naar de kant begeleid. In het ziekenhuis werd een polsbreuk geconstateerd.



Het EK is van 4 tot en met 13 juni. De Olympische Spelen beginnen 23 juli. De operatie van De Goede is donderdag al. De aanvoerster van Amsterdam won in 2008 en 2012 olympisch goud met Oranje en in 2016 zilver.