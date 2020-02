De Goede wéér beste hockeyster ter wereld

Dynamo-trai­ner Redbad Strikwerda: ‘Succes? We hebben nog helemaal niets’

10:57 Redbad Strikwerda (55) kondigde bij zijn rentree in Apeldoorn al aan dat hij binnen drie - vier jaar met Draisma Dynamo terug wilde keren naar het niveau uit de goede jaren. Toen de volleybalclub nog als Piet Zoomers/D door het leven ging. Of als PZ/Dynamo zelfs. De volleybalcaoch wordt in zijn tweede jaar in Apeldoorn al verrast met nationaal succes. ,,Succes? We hebben nog helemaal niets.”