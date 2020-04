De mooiste dag van het sportjaar

De verjaardag van... Erik Breukink: ‘M’n ene dochter mag het land niet in’

1 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: oud-wielrenner Erik Breukink (56), viervoudig ritwinnaar in de Tour de France, nummer 3 van het eindklassement in 1990. We stellen hem vier vragen.