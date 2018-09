De olympische twijfels van Kirsten Wild

Ze zucht even flink. Kirsten Wild drinkt koffie aan de keukentafel in haar moderne woning in Zwolle. ,,Dit is best moeilijk’’, geeft ze aan als ze over haar sportieve toekomst mijmert. ,,Wil ik als baanwielrenster nog naar de Olympische Spelen in Tokio? Ik ben er zelf nog niet goed uit, het traject is nog zó lang...’’