De onmogelijke keuze: wie is de beste sporter van de wereld?

Door Lisette van der Geest



Het is een prijs met een historie die teruggaat tot 2000. Eerst met drie nominaties per categorie, tegenwoordig met zes. Dat laatste getal is ook het aantal keer dat Roger Federer een award op mocht halen: hij won tot zes keer toe. De categorieën lopen uiteen, onder andere van sportman tot beste comeback, tot sportvrouw van het jaar. Er was ook Nederlands succes: Johan Cruijff won in 2006 een lifetime achievement award, en tien jaar later een ‘spirit of sport award’. De enige andere Nederlandse met succes bij deze uitreiking: Esther Vergeer. De inmiddels gestopte rolstoeltennisster won in 2002 en in 2008.