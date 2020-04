De recordrace van Bolt: nooit meer was Usain zo snel als de Usain van 2009

Favoriet sportmomentDe verslaggevers van AD Sportwereld belichten om de dag hun eigen favoriete sportmoment aller tijden, bekeken door een persoonlijke bril. In deel 12: Arjan Schouten over het magische wereldrecord op de 100 meter van Usain Bolt.

Door Arjan Schouten



Het is al bijna elf jaar geleden, maar ik hoef maar een snippertje van de race terug te zien op YouTube en ik zit weer op die perstribune in Berlijn. Veel bijzondere sportmomenten zien wij sportverslaggevers van dichtbij, maar die ene die amper tien seconden duurde, is me het meeste bijgebleven. De snelste honderd meter ooit van sprintfenomeen Usain Bolt.

Quote Druk? Welke druk? Ik voel geen druk Usain Bolt Een groentje was ik nog in de zomer van 2009 en ik zat er met m’n neus bovenop. Net begonnen aan mijn eerste WK Atletiek namens AD Sportwereld in het imposante Olympiastadion. U weet wel, die gigantische grijze bak waar Adolf Hitler in 1936 wel klapte voor Tinus Osendarp, maar niet voor Jesse Owens en Mack Robinson.



Nederlands succes hoefde ik er nu niet te verwachten, Dafne Schippers was nog een talentje van net 17 jaar, van Sifan Hassan had nog niemand gehoord. ,,Maar laat je maar gewoon verbazen’’, riep chef Paul door de telefoon. En dat bleek niet zo moeilijk, met de Usain Bolt-show in de stad.

Nog voor het toernooi begon, stond Bolt al met 1-0 voor. Zijn Duitse sponsor Puma richtte voor Bolt een volledig Jamaicaans dorp in om met de media te praten. Een Jamaicaans feestje tegen het decor van het grauwe Oost-Berlijn. Reggae-klanken naast de laatste overblijfselen van de Berlijnse Muur, een soort ‘downtown’ Kingston recht tegenover de Osthbahnhof. En daar kwam de grote ster dus even naar binnen dansen, toen net een jaartje olympisch kampioen, om zijn nieuwe spikes te showen. Oranje met een gouden randje, dat kan gewoon als je zo cool als Usain Bolt ben.

Concurrentie

,,Druk? Welke druk? Ik voel geen druk’’, grinnikte hij, terwijl de wereld luisterde. ,,Ik moet alleen maar een paar keer rennen. En in de finale goud pakken. Geloof me, ik ben er he-le-maal klaar voor.’’



Hier zat een aparte, besefte ik, bij deze persconferentie op Jamaicaans ritme. Nooit meer zag ik een sporter die meer in zijn eigen lichaam geloofde dan Bolt. En dat mag ook, als je zo godallemachtig snel bent.

Die heat, de kwartfinale en de halve finale waren al genieten. Bolt speelde met de concurrentie, zo soepel sprintte hij toen nog. Snel starten, een paar van die ferme passen met dat lange lijf en dan zonder naar links of rechts te kijken al na 60 meter weer uitbollen. Dieper hoefde hij niet te gaan bij de inleidende beschietingen.

Usain Bolt deed in 2018 tijdens een ‘zero-gravity’vlucht een sprintwedstrijd

En toen kwam dus die finale, op zondagavond 16 augustus, altijd weer het klapstuk van een atletiektoernooi. Ik heb het later nog eens mee mogen maken met Bolt in Daegu (valse start) en in Seoul (goud), maar zo zinderend als in Berlijn voelde het nooit meer.

Quote U gaat dit staartje van dit verhaal nooit geloven, maar bij een pooltje met de Nederland­se pers had ik een paar uur voor zijn histori­sche race een winnende tijd van 9.59 voorspeld Arjan Schouten Bolt in baan 4, naast hem wereldkampioen en eeuwige rivaal Tyson Gay in 5 en Daniel Bailey in 3. Landgenoot Asafa Powell er ook nog bij in baan 6. En de omstreden, maar pijlsnelle Dwain Chambers in baan 1. Zoveel snelheid, zoveel kwaliteit.



Het spel vooraf. Die maniertjes, die toen nog redelijk nieuw waren. De vingertjes vooruit, de hand voor de mond, het contact zoeken met de camera en dan zijn pose: de ‘Lightning Bolt’. Voor de duidelijkheid, toen moest er dus nog gelopen worden.

Het startschot klonk en meteen was klip en klaar dat er hier maar één kon winnen. Nooit meer had Bolt zo’n perfecte start als die avond. Hoe ouder hij werd, hoe meer hij goed moest maken in de tweede helft van een race. Maar op die zomeravond in 2009 viel hij in het schot en begon hij na amper vijf, zes passen al afstand te nemen van Gay en zeker van Powell. Een lengte, twee lengtes, drie, bijna vier. Bloedstollend was de race totaal niet en toch gierde de spanning door het stadion. Want wat een tijd moest dit wel niet worden? 9.58 dus, zo vertelde de klok. Letterlijk ongekend snel, met 37,6 kilometer per uur. Gay liep achter hem in 9,71 een Amerikaans record, maar vloekte. Hij stond niet eens op de finishfoto.

Volledig scherm Usain Bolt. © BSR Agency

Zoveel won achtvoudig olympisch kampioen Bolt nog in de acht jaar na die gouden avond in Berlijn, maar die magische tijd die hij noteerde in de Duitse hoofdstad bleek keer op keer zelfs voor hem te scherp. En voor iedereen, want elf jaar later is zijn tijd uit Berlijn nog altijd niet aangescherpt.