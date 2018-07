De sportzomer voorbij? Zeker niet!

Kiki Bertens ging als een speer op Wimbledon. Zonder Oranje bleek het WK voetbal in Rusland eigenlijk ook best vermakelijk en de Tour de France werd er voor Nederland één om nooit meer te vergeten.

Maar wie denkt dat voor de sportliefhebber na al die uren topsport nu de komkommertijd is aangebroken heeft het mis. Zon, koud bier en barbecues vervullen ook de komende tijd slechts een bijrol, want er staat genoeg op het programma om lekker door te gaan met bingewatchen. Wij zetten de aankomende sporthoogtepunten voor je op een rij.

WK hockey vrouwen

Het WK hockey in Londen is in volle gang. De Nederlandse vrouwen wonnen gisteren met de absurde uitslag 12-1 van Italië in de derde groepswedstrijd en stelden zo groepswinst veilig. Met de declassering van Italië heeft Nederland zich verzekerd van directe plaatsing voor de kwartfinale. Wie daarin de tegenstander is van Oranje wordt bepaald in de tussenronde. Goud begint langzaamaan in zicht te komen voor de titelverdediger.

Het WK hockey duurt t/m 5 augustus.

Kitty van Male viert een doelpunt tegen Italië.

Wielrennen

Wielerfans hebben niet eens de tijd om de helden van de Tour in de traditionele 'rondjes om de kerk' te bewonderen, want over een paar nachtjes slapen, op 4 augustus staat de Clásica San Sebastián al op de kalender. In 2016 stond Bauke Mollema op het ereschavot met de Baskische baret te pronken.



En heb je ondanks het prachtige wielergeweld in Baskenland heimwee naar een grote ronde, dan kun je binnen een maand alweer je hart ophalen. Op 25 augustus verzamelt het peloton namelijk in Málaga, voor de start van de Vuelta. Of wat te denken van de BinckBank Tour in eigen land.

Clásica San Sebastián: 4 augustus

BinckBank Tour: 13-19 augustus

Ronde van Spanje: 25 augustus t/m 16 september

Winnaar van de Clásica San Sebastián Bauke Mollema in 2016.

Nederlands voetbal

Na een zomer vol voetbal, maar met weinig Oranje-inbreng is het gelukkig weer tijd voor actie op de Nederlandse velden. Aanstaande zaterdag vechten PSV en Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal om de eerste prijs van het seizoen. En een weekje later, op vrijdagavond 10 augustus schieten PEC en Heerenveen het eredivisieseizoen 2018/2019 in gang.

Johan Cruijff Schaal: PSV - Feyenoord 4 augustus 18.00 uur

Start eredivisie: PEC - Heerenveen 10 augustus 20.00 uur

Vorig jaar won Feyenoord van Vitesse na strafschoppen de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Buitenlands voetbal

Meer behoefte aan buitenlands voetbal? Ook dan hoef je niet lang te wachten. De Premier League gaat al over 11 nachtjes slapen van start met Manchester United tegen Leicester City. De Serie A, Bundesliga en La Liga volgen een weekje later.

Start Premier League: 10 augustus

Start La Liga: 17 augustus

Start Serie A: 18 augustus

Start Bundesliga: 24 augustus

Voorronde Champions League/Europa League

En dan hebben we het natuurlijk alleen nog maar over competitievoetbal. Want de kwalificatierondes voor de Champions League en Europa League zijn uiteraard al in volle gang. Woensdag hoopt Ajax in Oostenrijk het goede optreden van vorige week (2-0 winst) vervolg te geven tegen Sturm Graz . AZ is thuis donderdag uit op revanche tegen Kairat (2-0 verlies) en Vitesse moet dan thuis aan de bak tegen Viitorul (2-2).



PSV en Feyenoord stromen later deze maand in in respectievelijk de Champions League play-offs en de derde voorronde Europa League

Tweede voorronde Champions League: Strum Graz - Ajax 1 augustus 20.30 uur

Tweede voorronde Europa League: AZ - Kairat 2 augustus 20.45 uur

Tweede voorronde Europa League: Vitesse - Viitorul 2 augustus 20.00 uur

Derde voorronde Europa League: N.t.b. - Feyenoord 9 augustus

Play-offs Champions League: PSV - N.t.b. 21 of 22 augustus

Lasse Schone viert zijn goal tegen Sturm Graz met Hakim Ziyech.

EK Atletiek

Toegegeven: vedette Dafne Schippers presteert de afgelopen tijd niet bepaald op haar best, maar toch is het EK atletiek in Berlijn een evenement om naar uit te kijken. Met Schippers (100 meter), Churandy Martina (100 meter) en Anouk Vetter (zevenkamp) staan er liefst drie Nederlanders aan de start die hun titel van twee jaar geleden in Amsterdam verdedigen. En met een ploeg van 46 atleten en bijvoorbeeld wereldtopper Sifan Hassan is er wellicht dit jaar nog meer eremetaal te behalen.

EK atletiek: 6 t/m 12 augustus

Anouk Vetter won twee jaar geleden de Europese titel op de zevenkamp.

GP van België

Genoten van al het voetbal, hockey, wielrennen en de atleten in Berlijn? Dan is het alweer tijd voor ronkende motoren op Spa Francorchamps. Max Verstappen en zijn collega's hebben namelijk maar drie weekjes vakantie voordat ze weer achter het stuur van hun F1-wagens kruipen. Kan de Nederlander in zijn 'thuisrace' de teleurstelling van Hongarije doen vergeten?

GP van België: 24 t/m 26 augustus

Verstappen vorig jaar op Spa.

US Open

Inmiddels lijkt het alweer een eeuwigheid geleden dat Novak Djokovic zijn comeback bekroonde mij de titel op het heilige gras van Wimbledon. Hoog tijd dus voor het derde Grand Slam-toernooi van 2018. Kan Kiki Bertens weer stunten?Is mama Serena Williams weer in bloedvorm na haar finaleplaats in Londen? Kan Rafael Nadal zijn titel prolongeren? Over ruim vier weken weten we het.

US Open: 27 augustus t/m 9 september

Kiki Bertens viert haar overwinning op Karolina Pliskova op Wimbledon eerder deze zomer.