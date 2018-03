De Stemmen van het WK Baan in Apeldoorn

'Dames en heren gaat u staan voor de nieuwe wereldkampioen Kirsten Wild!', klinkt het enthousiast door de microfoon. Want natuurlijk gaat het volume van hun stemmen omhoog als een Nederlandse renner als eerste op de meet afgaat, of ontsnapt uit het peloton of zeker is van een wereldtitel. ,,Dat vinden wij ook mooi, hoor’’, zegt Vingerling. ,,Toen Kirsten Wild goud pakte op de scratch zaten wij hier wel met tranen in onze ogen. Dat doet ons wel wat. Maar als een Duitse vrouw de sprint wint, vlak voor een Nederlandse, gaan de felicitaties naar haar.’’

Jurylicentie

Want alles wat ze zeggen moet wel kloppen. Commentatoren in Nederland hebben een jurylicentie nodig. ,,We staan ook steeds in direct contact met de jury, want alles wat we zeggen moet wel hout snijden natuurlijk. En we springen in op beslissingen van de jury zodat ook het publiek begrijpt wat er gebeurt’’, zegt Brabander Van der Made. ,,We moeten de reglementen kennen, weten waar we over praten.’’ Nou, dat zit wel goed bij de twee mannen die hoog in het Omnisport in Apeldoorn de hele wielerbaan goed kunnen overzien. ,,We zitten precies op de meet, perfect’’, zegt Vingerling, die uit Rockanje komt. De twee vertoeven tijdens het WK in een hotel in Apeldoorn.

Volledig scherm Hoog in het Omnisport, ter hoogte van de meet, hebben John Vingerling en Johan van der Made een goed uitzicht op de wielerbaan. © Walter van Zoeren

Uitleg

Baanwielrennen kent veel disciplines. ,,En die zijn niet allemaal even makkelijk te begrijpen als je ze niet kent. Ook daar zijn we voor, het publiek helpen de wedstrijden te begrijpen en jurybeslissingen te duiden. Maar ook om het publiek te enthousiasmeren, want het Nederlandse publiek is van nature wat gereserveerd. Die komen echt voor de sport’’, legt Van der Made uit. ,,Als wij roepen dat ze op de banken moeten gaan staan omdat Nederland wint of iets gaat winnen, doen ze dat wel, Dat zetje hebben ze wel nodig, maar dat lukt altijd wel.’’ Want dan gaat de snelheid van praten omhoog en het volume op hard. ,,Een samenspel met de regie en de muziek. Zelfs al tijdens de race. Stemmen we allemaal op elkaar af.’’

Harmonie

En de harmonie tussen Vingerling en Van der Made moet goed zijn. ,,Dat samenspel moet perfect zijn. Gelukkig hebben we al wat ervaring samen. Internationaal, maar ook op Zesdaagsen in het binnenland. Er zijn niet zoveel commentatoren die dit mogen doen’’, geeft Vingerling het belang van de twee mannen aan. ,,Een stuk of zeven, denk ik.’’ Van der Made knikt instemmend. ,,En we voelen elkaar heel goed aan. Als we van elkaar vinden dat het te enthousiast is, of teveel, dan tikken we elkaar even tegen de benen en neemt de ander het wat ingetogener over. Het mag allemaal wel heel enthousiast hoor, het moet overslaan op het publiek, maar het mag geen circus worden.’’

Verzorging