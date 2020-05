De verjaardag van… Johan Kenkhuis: ‘Twee keer feest: mijn verjaardag én we mogen weer open’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Johan Kenkhuis (40), voormalig topzwemmer en tegenwoordig actief als analist bij zwemwedstrijden. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf en een eigen zwembad.

Van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Dankjewel, wat aardig! Ik zit op het moment met een enorm grote ballon achter mijn computer. Ik ben op het moment heel hard aan het werk. Ik run mijn eigen zwembad en wij mogen vanaf maandag weer open. Dus wij moeten aan de bak. Maar we zitten dus met twee feestelijke redenen op kantoor vandaag: mijn verjaardag en dat we weer open mogen.”

Voor jou was de persconferentie van gisteravond dus een heel prettige?

,,Zeker. Op het begin niet, want zwembaden werden niet genoemd in de persconferentie. Dat was dus eerst wel even schrikken, want we dachten dat wij bij de andere sportaccommodaties hoorden die pas vanaf 1 september open mogen. Maar zo’n anderhalf uur later stond op website van de rijksoverheid dat óók binnenzwembaden vanaf maandag weer open mogen. Dus het was een heftige maar uiteindelijk fijne avond. Een heel fijne uitslag.”

Volledig scherm Johan Kenkhuis samen met Pieter van den Hoogenband. © Klaas Fopma Vier je vanavond jouw verjaardag nog?

,,Ja in een heel kleine setting, volgens de richtlijnen van het RIVM. Het was de bedoeling om een wat groter feest te organiseren. Maar het was al redelijk snel duidelijk dat dat niet ging gebeuren. Vooralsnog is het in een kleine setting, lekker thuis. Met een leuk diner. Veertig is toch wel een mijlpaaltje.”

Hoe kwam jij de afgelopen tijd door, zo zonder sport?

,,Als eigenaar was er in mijn bedrijf altijd wel iets te doen. Het contact houden met alle leden bijvoorbeeld. Voorbereidingen treffen om straks weer open te kunnen met de anderhalve meter richtlijnen en protocollen die je opstelt. Eigenlijk was het wel een dagelijkse bezigheid voor mij. Jammer genoeg voor de trainers en coaches binnen het team niet. Maar daaromheen had ik zelf ook wel genoeg te doen. Ik kreeg net voordat de crisis uitbrak een nieuwe puppy in huis. Dus eigenlijk ging al mijn aandacht automatisch en ongevraagd daarnaar toe. Het was in dat opzicht voor de pup wel fijn dat ik veel thuis was. Hierdoor kon ik hem goed opvoeden. Zoiets had ik ook nog niet eerder gedaan. Hij kan nu alles, dus dat was een leuke bezigheid. Er waren op zakelijk gebied wel dagen dat je weinig perspectief had, maar met zo’n jonge hond heb je dat wel. Het is een beestje dat je elke dag laat lachen en een goed gevoel bezorgt. Dus wat dat betreft was het een perfecte timing.”

Heeft jouw bedrijf, en het zwemmen in het algemeen, een grote deuk opgelopen de afgelopen tijd?

,,Ja. Er zullen maar weinig bedrijven zijn, alleen supermarkten misschien, die hier beter van zijn geworden. Daarom ben ik ontzettend blij dat we na bijna twee maanden weer open mogen. Zo’n zwembad is een behoorlijke installatie die continu moet blijven draaien. Dat kost veel energie en geld. Ik vergelijk het altijd met een vliegtuig. Als dat niet vliegt kost het je ook veel geld. Maar goed, we zijn erg gelukkig dat wij weer open mogen. Maar andere bedrijven in de sportsector, zoals de fitnessbranche, kunnen dat niet. Dat voel je ook. Ons zwembad zit namelijk naast een sportschool waar wij goed contact mee hebben. En het is natuurlijk ontzettend moeilijk voor hen om op deze manier nog maanden door te gaan. Ik hoop niks anders dan dat ook zij weer eerder open kunnen dan 1 september. Ons bedrijf heeft ook een deuk opgelopen, die gaan we proberen de komende tijd weer uit te poetsen. We gaan maandag weer aan de slag met iets dat we het leukste vinden om te doen en dat is zwemmen.”